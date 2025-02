Briškens pagaidām nekomentē Siliņas lēmumu viņu atsaukt no amata

Briškens par satiksmes ministru kļuva 2023. gada 15. septembrī, pirms tam 2022. gadā viņš tika ievēlēts par 14. Seimas deputātu. Tāpat Briškens ir darbojies kā padomes loceklis AS "Pasažieru vilciens", padomes loceklis, stratēģiskās un attīstības vadītājs un biznesa attīstības vadītājs Baltijas valstu kopuzņēmumā AS "RB Rail", kā arī no 2011. līdz 2015.gadam Satiksmes ministrijā (SM) bijis ministra padomnieks un valsts sekretāra vietnieks. No 2012. līdz 2020. gadam viņš ieņēma Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" padomes locekļa amatu, kā arī strādājis Ārlietu ministrijā un Latvijas vēstniecībā Zviedrijā, liecina SM publiskotā informācija.