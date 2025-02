Rehabilitācijas centrs “Jaunķemeri” palīdzību snieguši jau 63 ievainotajiem ukraiņu karavīriem. Pieredzes stāsts

“Šī ir nozare, kurā daudz varam objektivizēt un izmērīt: redzam rezultātus gan satiekot pacientus, gan vēlāk – izrakstos no rehabilitācijas centra, lasot viņu veselības stāvokļa novērtējumu. Ir gandarījums, kad pacients pirms izrakstīšanās no rehabilitācijas centra, atnes ārstam ziedus, turot tos rokā, kura rehabilitācijas kursa sākumā bija vāja, nespēcīga, viņš nav spējis ar to satvert priekšmetus. Taču ir izdevies palīdzēt un roka atkal funkcionē!"