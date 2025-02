Agrā rīta stundā dažās Latvijas pilsētās gaisa temperatūra noslīdējusi līdz -19 grādiem

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1), Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Augšlīgatnei un no Virešiem līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, uz Rīgas apvedceļa ( Salaspils-Baltezers) (A4), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Aizkrauklei, Liepājas šosejas (A9) posmā no Apšupes krustojumam līdz Anneniekiem, Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Ventspilij, kā arī uz autoceļa Tīnūži-Koknese (P80).