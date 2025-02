Viedoklis: Morāle ar garšiņu...

Pētījumā “E-Cigarettes: Unstandardized, Under-regulated, Understudied – and Unknown Health and Cancer Risks” secināts, ka “toksisko vielu, tostarp kancerogēnu, līmenis e-cigaretēs ir ievērojami zemāks nekā sadedzinātās tabakas izstrādājumos. Vienā no šādiem pētījumiem, salīdzinot zināmo kancerogēno vielu formaldehīda, acetaldehīda, NNN un NNK līmeni tabakas dūmos un e-cigaretēs, atklājās, ka šo kancerogēno vielu līmenis e-cigaretes aerosolos ir 9-450 reižu zemāks nekā tabakas cigarešu dūmos. Citā pētījumā, salīdzinot e-cigaretes aerosolu ar tabakas cigarešu dūmiem, tika secināts, ka, rēķinot uz vienu ieelpu, zināmās toksiskās vielas, kas izdalās no e-cigaretes, bija par 82-99 % mazākas nekā tabakas cigarešu dūmos. Kopumā laboratorijas pētījumi liecina, ka e-cigaretes radītais aerosols ir daudz mazāk sarežģīts un toksisks nekā tradicionālo tabakas izstrādājumu radītie dūmi.” (Avots: PubMed Central.)