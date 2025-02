Šlesers diskusijā eksplodē un vēlas visiem sadot pa muti

Arī Edvards Ratnieks, raksturojot industriālās teritorijas, bija vienisprātis: “Skaidrs, ka vietās, kur nepieciešama attīstība, ir nepieciešami investori, kas ir gatavi ienākt, piedalīties.” Viņaprāt, lai industriālās zonas varētu atdzīvoties, investīciju programmās svarīga loma jāvelta tehnoloģijām un inovācijām. “Taču tie ir privātie īpašumi,” noteica Ratnieks un piebilda: “Pašvaldība var, iespējams, iemainīt kādus īpašumus pret šiem un piedāvāt investoriem ar zināmiem nosacījumiem un palīdzībām. Vēl var ielaist īstermiņa nomniekus.” Klausoties šajos solījumos, Mārtiņš Kossovičs precizēja: “Mēs te varam no pašvaldības puses daudzko solīt, bet iemainīt kaut ko pret citiem īpašumiem pašvaldībai ir ļoti apgrūtinoši viena iemesla dēļ – 90. gadu un 2000.sākumā pašvaldība prihvatizācijas rezultātā tika vaļā no saviem brīvajiem zemes gabaliem, līdz ar to ir maz, ko iemainīt.” Savs sakāmais bija Burovam: “Varu kā mantru atgādināt to, ko teicu iepriekšējā reizē – jebkuru investoru, īpaši, ja tas ārvalstu investors, interesē trīs lietas – cik ātri var saskaņot projektu, vai būs valsts atbalsts un vai nav korupcijas smaka.” Un te nu saruna pamazām ieguva citu tempu un apgriezienus.