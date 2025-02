Tieslietu ministrija publiski atvainojusies "Kempmayer" valdes loceklim Jurim Ulmanim par nepamatoto kriminālprocesu.

"Kempmayer Media Latvia" par digitālās televīzijas ieviešanu Latvijā. Līguma ietvaros DLRTC no "Kempmayer" iepirka digitālās televīzijas apraides iekārtas un dekoderus, ko savukārt firma bija iepirkusi no citiem piegādātājiem. Kriminālprocess tika uzsākts jau 2003. gada novembrī un pret vairākiem apsūdzētajiem turpinās joprojām. Arī Juris Ulmanis 2005. gadā tika atzīts par vienu no aizdomās turētajiem, procesam oficiāli noslēdzoties tikai 2024. gada augustā, kad Juris Ulmanis saņēma informāciju par attaisnojoša tiesas sprieduma stāšanos spēkā.