Braže: var saprast sabiedrības bažas par Trampa administrācijas izteikumiem

Viņa norādīja, ka praktiski runāt par to, ko šāds miers nozīmē, nekad līdz šim līdz detaļām neesot darīts, taču šobrīd sāktas sarunas par to, ko tas patiešām varētu nozīmēt, uzklausot Ukrainu, uzklausot Eiropu un to, ko saka transatlantiskie partneri, NATO. Premjere sacīja, ka, viņasprāt, šī saruna ir nonākusi ļoti praktiskā posmā, kas arī liekot uzdot ļoti daudz jautājumu.