Viedoklis: vai darbiniekiem būtu jāatgriežas strādāt birojos?

Protams, darba devējs var paziņot, ka atgriešanās klātienes darbā ir obligāta prasība, tomēr tas varētu negatīvi ietekmēt darbinieku labbūtību un pat veicināt darbinieku aiziešanu no darba. Tā vietā iespējams motivēt darbiniekus atgriezties darbā klātienē ar dažādiem citiem instrumentiem. “Figure Baltic Advisory” ikgadējais atalgojuma pētījums liecina, ka viens no izplatītākajiem labumiem, ko piedāvā darba devēji, ir dažādi klātienes pasākumi – sporta spēles, komandas dienas, kopīga svētku svinēšana vai tradīciju veidošana, biroja izaicinājumu organizēšana u.c. Aizvien vairāk uzņēmumu piedāvā arī apmaksātas auto stāvvietas vai kompensāciju par transporta izdevumiem. Šāds risinājums var sekmēt vēlmi doties uz darbu klātienē, tomēr uzņēmumi nevar atrisināt sastrēgumu problēmas, kā dēļ daudzi no mums ceļā uz un no darba pavada pat vairākas stundas.