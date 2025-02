Svinam Meteņus – latviešu jaunā gada sākumu...

Vizinies no kalna ar ragavām – pēc iespējas tālāk! Jā, arī tu! Metenī no kalna lejā brauc visi – lieli un mazi, veci un jauni. Jo tālāk nobrauksi, jo vairāk labumu tev būs – spēks, veselība, ienākumi, panākumi profesionālajā jomā utt. Lai visu pastiprinātu, tev jāmācās lielīties, skaļi saucot: “Manam tēvam gari lini – manam tēvam vēl garāki!” – un tamlīdzīgi; pēc tavas fantāzijas. Un tik brauc no kalna lejā… Ja nav sniega, tad skrien no kalna lejā, tāpat skaļi lieloties.