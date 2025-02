Koncertizrāde “Putāns. Toreiz un Tagad” maijā norisināsies Rīgā un Valmierā

Līdzās albumam izdots arī dzejas krājums “Seimaņs Putāns. Kūpuotī roksti”, kura sastādīšanu veica Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma nodaļas vadītāja Renāte Vancāne. Grāmatā pie dažiem dzejoļiem atrodami QR kodi, ar kuru palīdzību lasītājs var noklausīties dziesmas no albuma “Caur bolsim as eju”, kuru tapšanā izmantots konkrētais dzejolis. 2024.gada 2.novembrī notika dzejas krājuma “Seimaņs Putāns. Kūpuotī roksti”, un mūzikas albuma “Caur bolsim as eju” vinila plates prezentācija Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē.