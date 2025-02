Jānis Endziņš: Kāpēc bieži vien lēmumi nav vērsti uz Latvijas izaugsmi

Cits piemērs. Nupat notika Latvijas enerģētikas nozarei (arī kopējai drošībai un neatkarībai, jo īpaši šodienas ģeopolitiskajos apstākļos) nozīmīgs, ilgi gatavots, viennozīmīgi pareizs un apsveicams solis – atslēgšanās no BRELL loka, un pievienošanās Eiropas vienotajam energotīklam. Atšķirībā no pareizā lēmuma atslēgties no BRELL tīkla, mehānisms, kādā paredzēts kompensēt līdz ar to radušās balansēšanas izmaksas, diemžēl nav elektroenerģijas patērētājiem (uzņēmumiem un mājsaimniecībām) draudzīgākais. Paskaidrošu, kāpēc. Loģiski, ka no jauna radušās balansēšanas izmaksas vajadzētu apmaksāt visiem elektroenerģijas patērētājiem. Jāņem arī vērā, ka precīzi šīs izmaksas nevar noteikt, jo elektrības cenas ir svārstīgas. Šajā gadījumā patērētājiem draudzīgākā rīcība būtu tīkla balansēšanas izmaksas ielikt elektroenerģijas lietotāju rēķinā, kā papildu izmaksu pozīciju. Un pēc gada, kad precīzi zināmas faktiskās balansēšanas izmaksas, regulatoram veikt pārrēķinu un koriģēt nākamā gada tarifu. Tādā veidā visi elektroenerģijas patērētāji samaksātu tik, cik faktiski izmaksā tīkla balansēšana. Lēmumu pieņēmēji ir izvēlējušies citu ceļu, proti, uzliekot pienākumu balansēšanas izmaksas ietvert elektroenerģijas tirgotāja cenu piedāvājumā, kā rezultātā kopumā elektroenerģijas patērētāji samaksās vairāk, jo tirgotāji pašsaprotami savā piedāvājumā būs iecenojuši cenu risku (arī viņi precīzi nezin, cik maksās elektroenerģija nākotnē). Vai arī te lēmuma stratēģija ir – kā tas izskatīsies? Īsi pirms jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, neizskatītos taču labi, ja rēķinā tagad parādītos papildu izmaksu pozīcija. Vēlētājs taču uzreiz padomās, ka valdība pie vainas un izdarīs secinājumus. Tagad vēlētājs, savukārt, pat nepamanīs, ka pārmaksā. Uzmanību piesaista arī sakritība, ka jaunā kārtība stāsies spēkā ar 1.jūliju (dažas nedēļas pēc pašvaldību vēlēšanām), līdz tam balansēšanas izmaksas sedzot AS “Augstsprieguma tīkls” no savas kabatas.