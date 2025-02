TV24 skatītāji Ukrainai saziedojuši vairāk nekā miljonu eiro

Nozīmīgs ieguldījums ir arī kopš 2023. gada TV24 un majora Slaidiņa rīkotās izsoles, kuru ienākumi – 43 500 eiro – novirzīti palīdzībai Ukrainas frontei, precīzāk – dronu un ekipējuma iegādei. TV24 skatītāji trīs gadu laikā televīzijas tiešraidēs izsolēs vairāksolījuši par artilērijas lādiņu, Ukrainas karogu no frontes līnijas, armijas formas tērpa uzšuvi, ukraiņu mākslinieces apgleznotu lādiņa čaulu no Bahmutas, granātmetēju no kaujas lauka pie Harkivas, kā arī notriektu “Shahed” dronu un 3D aviācijas bumbu. Savukārt laikā, kad TV24 tika demonstrētas Ukrainas filmas un skatītāji aicināti ziedot, tika savākti ziedojumi 40 GoPro kamerām.