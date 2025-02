Vērienīgajam dejas eposam “Düna” pieteikušies vairāk nekā 350 deju un koru kolektīvi

“Ūdens ir mana stihija un es ārkārtīgi izbaudu to radošo peldēšanu. Es jūtu to Latvijas asinsriti, saskatu to mūsu upēs. Es tur redzu mūsu vēsturi, raksturu un pašapziņu. Īstenībā nav viegli pēc pirmā uzveduma atrast to lielā formāta recepti un izteiksmes līdzekļus, jo mērogs ir milzīgs, taču šobrīd esam to atraduši un ar Latvijā esošiem mūsdienu dejas dejotājiem, kas ir komandā, būs jānotur režisoriskā vadlīnija un jāizjūt, kas notiek Daugavas abās malās. Kas notika kādreiz, kas notiek šobrīd un kas varbūt kādreiz atkal notiks,” norāda horeogrāfs un mākslinieciskais vadītājs Agrus Daņilēvičs.