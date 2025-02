Valsts kancelejā aizvadītajā gadā izmaksātas naudas balvas 200 tūkstošu eiro apmērā

Līdztekus VK norāda, ka valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto iespējamo prēmiju par 2024.gada darbības un tās rezultātu novērtējumu kancelejā strādājošie vēl nav saņēmuši, jo novērtēšanas process vēl turpinās. Maksimālais šadas prēmijas apmērs vienam nodarbinātajam ir no 55% līdz 75% no noteiktās mēnešalgas, atkarībā no iegūtā novērtējuma - "labi", "ļoti labi" vai "teicami", skaidro kancelejā.