FOTO: noskaidroti "Kilograms kultūras 2024" uzvarētāji - ieskats aizkulisēs un svinībās

Kategorijā “Pārsteigums” visvairāk balsu saņēmusi sadarbības galda spēle “Flow” (uzņēmums “Brain Games”). Pateicības runā uzņēmējs Egils Grasmanis pateicas visai komandai un galda spēles autoriem no Lietuvas, kā arī izsaka pateicības vārdus filmas režisoram Gintam un producentam Matīsam. “Mums ir milzīgs lepnums rādīt šo spēli arī starptautiskajos tirgos, mēs stāstām par to ar lielu lepnumu, popularizējot arī filmu. Lielākā daļa no šī kilograma patiesībā ir filmai. Viena no šīs filmas veiksmes atslēgām ir doma - lai cik mēs būtu dažādi, grūtības un krīzes situācijas mēs varam pārvarēt tad, ja spējam pārkāpt pāri savām bailēm un sadarboties. Un tas mūsdienās ir ļoti nozīmīgi.”