Patvertnes iedalīs trīs kategorijās...

Otrā kategorija paredzēta aizsardzībai no triecienviļņa un jonizējošā starojuma iedarbības, šķembām. Atšķirībā no pirmās kategorijas šīs patvertnes tiktu būvētas ar mazāku sienu un pārsegumu biezumu, netiktu aprīkotas ar filtriem aizsardzībai no kaujas ķīmiskajām un toksiskām vielām un iekārtām, kas var nodrošināt elpošanai piemērotu vidi gadījumā, ja netiek pievadīts gaiss no ārpuses.