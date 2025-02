"Neesmu gatava Eirovīzijai" – Emīlija dalās emocijās un aicina atbalstīt "Tautumeitas"

"Kamēr mēs apkārt runāsim, ka Eiropa mūs nesapratīs, mēs netiksim nekur tālu. Tad kā jūs esat iedomājušies, lai viņas kāpj uz skatuves, ja mēs pat mājās, Latvijā, nevaram viņas pienācīgi atbalstīt? Mēs esam daļa no šīs pasaules. Un mēs esam cilvēki. Mēs esam mēs, un mēs esam Latvija. Tāpēc būsim lepni par to, kas esam, par mūsu valodu un drosmīgajām dāmām, kas kāps uz skatuves un to redzēs miljoni," mudina Emīlija.