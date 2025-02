Šogad priekšvēlēšanu debates LSM – tikai latviešu valodā

Paredzēts, ka debašu ieraksti sāksies 17. maijā, bet to publicēšana un pārraidīšana - 19. maijā, noslēdzoties atkarībā no iesniegto sarakstu skaita. Nolikumā norādīts, ka debates tiks publicētas, sākot ar iedzīvotāju skaita ziņā mazāko pašvaldību līdz iedzīvotāju skaita ziņā lielākajai pašvaldībai. Debatēs no katra pašvaldību vēlēšanām reģistrētā saraksta tiks aicināts piedalīties pirmais numurs - mēra amata kandidāts, bet gadījumā, ja objektīvu un attaisnojošu iemeslu dēļ (piemēram, slimības), tas nebūs iespējams, tad otrais vai trešais numurs.