Irklis: Baltijas elektrotīkls darbojas neatkarīgi – pāreja notikusi gandrīz perfekti

Pagājušajā nedēļas nogalē Baltijas valstis sekmīgi atslēdzās no Krievijas apvienotās energosistēmas jeb tā dēvētā BRELL loka un pieslēdzās Eiropas vienotajam energotīklam. Tostarp sestdienas, 8.februāra, rītā Baltijas valstis, sākot no dienvidu puses, atslēdzās no Krievijas tīkla. Tad apmēram diennakti Baltijas valstis strādāja izolētā elektroenerģijas sistēmā, bet svētdien, 9.februārī, caur Lietuvas-Polijas savienojumu Baltijas valstis pieslēdzās kontinentālās Eiropas vienotajam elektrotīklam.