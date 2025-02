Ukraiņu karagūsteknis Oleksijs Ogrē stāsta par pārdzīvoto: “Piekaušana un spīdzināšana notika katru dienu”

Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī Ogres novada pašvaldības atbalsts kļuvis daudz intensīvāks. Ogres novada pašvaldība bija viena no pirmajām pašvaldībām Latvijā, kas iesaistījās humānās palīdzības organizēšanā, sniedzot atbalstu ģimenēm Krievijas-Ukrainas konflikta teritorijā. Jau 2022. gada pavasarī pašvaldības ārkārtas domes sēdē tika pieņemti vairāki lēmumi, kas paredz finansiālu un mantisku ziedojumu sniegšanu Ukrainai. Tāpat pēc kara sākuma dome lēma par līdzekļu piešķiršanu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumu īstenošanai. Ogres novadā dota pajumte jau 700 ukraiņu bēgļiem. Lai sniegtu bojāgājušo ģimenēm iespēju atpūsties no kara grūtībām un iepazīt Latvijas kultūru, Ogres novadā regulāri tiek rīkotas atraitņu un bērnu vizītes, kā arī tiek uzņemtas delegācijas no sadraudzības pilsētām. Novadu apmeklēja arī ukraiņu karavīru bērni (kopskaitā 21 jaunietis), no kuriem daudzi zaudējuši savus vecākus, un viņus pavadošie pedagogi. Ukrainas jauniešu vizītes izdevumi segti no iedzīvotāju saziedotajiem līdzekļiem.