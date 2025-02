Saeimas apakškomisijas aicina paredzēt lielāku minimālo attālumu no atkritumu dedzināšanas iekārtas līdz apdzīvotām vietām

Kopsēdes dalībnieki diskutēja par ieceri būvēt jaunu atkritumu dedzināšanas rūpnīcu Ropažu novadā un 10 221 pilsoņu kolektīvo iesniegumu saistībā ar drošu attālumu no atkritumu dedzināšanas rūpnīcām. Iesniedzēji vēlas noteikt minimālo attālumu – vismaz piecus kilometrus – no atkritumu dedzināšanas rūpnīcām līdz tuvākajām apdzīvotajām vietām, kurās dzīvo vismaz 1000 iedzīvotāju. Kolektīvā iesnieguma autori norāda, ka droša attāluma noteikšana no atkritumu dedzināšanas rūpnīcām ir būtisks sabiedrības veselības un vides aizsardzības jautājums.