Politologs Filips Rajevskis: premjerei Evikai Siliņai var likt atkāpties jebkurš ministrs, ja viņa ķersies klāt koalīcijas vētīšanai

Premjera Evika Siliņa solījusi vērtēt valdības ministru darbu un, iespējams, censties atbrīvoties no ministriem, kuri nespēj tikt galā ar saviem pienākumiem. Bet šai ziņā var gadīties, ka Evika Siliņa nozāģēs zaru, uz kura pati sēž. “Ir tāda maza nianse, ka pie šīs koalīcijas kompozīcijas ar 52 mandātiem Saeimā, netīšām pats šāvējs var kļūt par mērķi. Jo jebkurš no ministriem, ja viņš ir ietekmīgs savā politiskajā partijā, var atbildēt premjerei, kura viņu vērtē: “Bet tu pati negribi pabeigt savu karjeru rīt vai šodien?”.” Pēc politologa ieskata šāds jautājums premjerministrei var tikt uzdots līdzko tiks “aiztikts” no partneru ministriem.