Latvijas Nacionālais mākslas muzejs saņēmis dāvinājumu no franču mākslinieka Bernāra Venē

“Es nolēmu dāvināt šo gleznu, jo man ir bijis liels prieks sastrādāties ar muzeja komandu. Visi šeit ir ļoti jauki, uzņemšana bija fantastiska, un viss ir tik labi noorganizēts. Šis ir viens no tipiskākajiem mākslas darbiem manā pēdējā laika radošajā darbībā un veidots ģeneratīvās mākslas tehnikā. Tā vietā, lai tas paliktu manā studijā vai kādā privātā kolekcijā, muzejs tam būs vispiemērotākais. Es mēdzu teikt, ka māksla nav domāta, lai to pārdotu, bet lai cilvēki to apskatītu,” stāsta Bernārs Venē.