Aptauja: gada laikā finansiālā situācija pasliktinājusies trešdaļai iedzīvotāju

Atbildē uz jautājumu, kādiem jābūt ienākumiem "uz rokas" vienam cilvēkam, lai šobrīd varētu pilnvērtīgi dzīvot un justies finansiāli droši, šogad kopumā tika nosauktas lielākas summas nekā pērn. Katrs septītais atbildēja, ka summai jābūt no 500 līdz 1000 eiro (pirms gada šī atbilde bija katram piektajam). Mazliet mazāk par trešdaļu jeb 30% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka pilnvērtīgai dzīvei jāpelna no 1000 līdz 1500 eiro. Savukārt 31% aptaujāto uzskata, ka ienākumiem jābūt no 1500 līdz 2000 eiro.