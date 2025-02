Jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvus aicina pieteikties dalībai deju lielkoncerta scenogrāfijā

Deju lielkoncerta mākslinieciskā vadītāja Dagmāra Bārbale atklāj: ”Kopā ar lielkoncerta radošo komandu esam iecerējuši līdz šim vēl nebijušu scenogrāfisko risinājumu, kas dod iespēju Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalīties arī Vispārējo dziesmu un deju svētku tautas deju dejotājiem, veidojot dzīvu tiltu no dejotāja uz dejotāju, no paaudzes paaudzē un no Svētkiem uz Svētkiem. Aicinu mesties piedzīvojumā, tiekamies Daugavas stadionā jau jūlijā!”