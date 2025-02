Valdība nezina, cik lielas ir valsts kapitālsabiedrību vadītāju algas

Kapitālsabiedrību vadības algas uzrauga katras nozares ministrija, bet kopīga apkopojuma nav. Jauns.lv jau pētīja, kā valsts kapitālsabiedrības ievēro likumu par to vadītāju (valžu un padomju locekļu) algām, kuras ar Saeimas pieņemtajiem grozījumiem Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā no pagājušā gada novembra vidus praktiski tika iesaldētas, nosakot, ka viņiem turpmākos divos gadus tās var maksimāli palielināt par 2,6%, ja pirms tam algas divu gadu laikā nav tikušas paaugstinātas. Atklājās, ka valsts kapitālsabiedrību vadībai algas ir ļoti dažādā amplitūdā – no 2000 līdz 15 000 eiro (neieskaitot izmaksātās prēmijas), atkarībā no kapitālsabiedrības lieluma un nozīmības. Ārpus konkurences palika nacionālās aviokompānijas “airBaltic” valdes priekšsēdētāja Martina Gausa atalgojums, jo valsts algu griestus noteica tikai tām kapitālsabiedrībām, kurās visas akcijas simtprocentīgi pieder valstij, bet “air Baltic” un vēl dažām (piemēram, “Tet” un “Latvijas gāzei”) tā nav.