Lielais jautājums: "Cik lielas algas vajadzētu maksāt valsts uzņēmumu vadītājiem?"

Tādēļ, pēc uzņēmēja domām, būtu jāpārskata finansējuma nodrošinājums sabiedriskajam medijam. Tam nebūtu jābūt atkarīgam no politiķiem, kuri ik pēc četriem gadiem, pēc katrām vēlēšanām mainās, bet gan no IKP. Sabiedriskajam medijam nauda būtu piešķirama kā kāds procents no kopējā valsts IKP, ko noteiktu ar likumu. Tādējādi medijs nebūtu atkarīgs no valdības koalīcijas un tam ik pēc četriem gadiem nebūtu jāpielāgojas jauniem politiskiem uzstādījumiem. Līdz ar to valsts uzņēmuma vadītāja atalgojuma lielums nebūtu vis atkarīgs no politiķu lēmuma, bet gan to tā, cik efektīgi tas strādā. Pašreiz Pēterim Šmidrem ir skumji noskatīties uz to, ka valsts uzņēmumi strādā ne valsts, bet gan valdības interesēs, jo valdībai lielāki tarifi un cenas ir izdevīgāki nekā mazākas cenas.