Eksperts: savos rēķinos nepamanīsiet atslēgšanos no Krievijas energosistēmas

Savukārt lēmumu pieslēgties Eiropas energosistēmai viņš skaidroja ar to, ka tas ir vienkārši ērtāk nekā strādāt pašiem par sevi. "Elektroenerģijas specifika ir tāda, ka tās sistēmā jābūt tik daudz, cik nepieciešams šajā brīdī - ne vairāk, ne mazāk. To var iedomāties kā ūdenstilpi. Tas ir tāpat kā ieejot vannā vai ieejot ezerā. Ieejiet vannā - uzreiz var redzēt, kā līmenis ir mainījies. Ieejiet ezerā - pat nepamanāt. Tā ir būtība, kāpēc mēs gribam pievienoties Eiropas sistēmai. Tā mums būs ērtāk noturēt nepieciešamo "ūdens" līmeni. Mēs to varam darīt arī paši, bet tas būs sarežģītāk un dārgāk. Izdevīgāk ir atrasties lielākā sistēmā," skaidroja eksperts.