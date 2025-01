"Paskatieties, kas notiek "TikTok", ko tur cilvēki raksta, kādas viņiem ir sūdzības!” – raidījumā izraisās asas priekšvēlēšanu diskusijas

Runājot par saimnieciskumu pilsētā un pieminot Maskavas ielas pārdēvēšanu, Jūlija Stepaņenko, vēršoties pie Ineses Andersones, sacīja: “Jūs varat lepoties ar to, bet tas rīdziniekiem izmaksāja zināmu naudas summu. Ne tikai no pašvaldības budžeta, bet arī uzņēmēju, kuriem bija jāpārveido viss – lietvedība, bizness, reklāmas… Mēs zinām, ka Maskavas ielā bija ļoti daudz uzņēmēju, kuriem bija ļoti daudz tēriņu, tāpēc, ka jūs tā izdomājāt un tagad ar to lepojaties. Jādomā vienmēr ir, ko šis lēmums nesīs cilvēkiem, un šis lēmums atnesa vienīgi problēmas. Ticiet man.”