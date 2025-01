Viedoklis: iedzīvotāju novecošana kļūst par arvien lielāku slogu

Ķīna un Indija - divi demogrāfiskie milži. 2023.gadā Indija sasniedza 1,4 miljardus iedzīvotāju, apsteidzot Ķīnu un kļūstot par visapdzīvotāko valsti pasaulē. Kamēr Indijas iedzīvotāju skaits pieaug par aptuveni 15 miljoniem gadā, Ķīnas iedzīvotāju skaits jau divus gadus pēc kārtas samazinās, jo tās dzimstības līmenis ir tikai 1,1 bērns uz vienu sievieti. Lai gan iedzīvotāju skaita samazināšanās ir niecīga - tikai daži miljoni gadā -, šī ir pirmā reize kopš Lielā bada Mao Dzeduna valdīšanas laikā. Turklāt ANO prognozē, ka līdz 2100.gadam Ķīnas iedzīvotāju skaits saruks gandrīz uz pusi, sasniedzot 786 miljonus, un puse no iedzīvotājiem būs vecāki par 60 gadiem. Šo tendenci var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, augstāka dzimstība vai imigrācija, taču kopējo ainu tie būtiski nemainīs. 36 gadus ilgā viena bērna politika (1979-2015) ir atstājusi paliekošas sekas. Sieviešu skaits reproduktīvajā vecumā ir pārāk mazs, lai spētu mainīt esošo tendenci. Iepriekš demogrāfija bija viens no Ķīnas ekonomiskās izaugsmes virzītājspēkiem. Deviņdesmito gadu sākumā valsts iedzīvotāju skaits pieauga par 20 miljoniem gadā, un tikai 8% Ķīnas iedzīvotāju bija vecāki par 60 gadiem. Pieaugošais darbaspēks un zemās algas veicināja strauju rūpniecības izaugsmi. Valsts koncentrējās uz ieguldījumiem izglītībā un infrastruktūrā, nevis pensijās vai sociālajā aprūpē. Viena bērna politika samazināja bērnu aprūpes izmaksas, ļaujot vairāk cilvēkiem iesaistīties darba tirgū. Rezultātā 1990.-2000.gadā Ķīnas IKP vairāk nekā dubultojās. Tagad izaugsmes temps palēninās un demogrāfiskā situācija rada papildu izaicinājumus. Tikmēr Indijas iedzīvotāju skaits ir jaunāks un turpina pieaugt. Taču tās ekonomika ir tikai piektā daļa no Ķīnas ekonomikas un tai būs vajadzīgs laiks, lai panāktu savu kaimiņu.