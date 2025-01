Lauma Paegļkalna ar skolēniem runā par Neatkarības deklarācijas nozīmi

Sarunā ar skolēniem L.Paegļkalna uzsvēra: “Brīvība nav dāvana – par to rūpēties ir mūsu atbildība un pienākums. Mēs 1918. gada 18. novembrī izveidojām neatkarīgu, tiesisku un demokrātisku Latvijas Republiku, un mūsu valstsgriba saglabāja šo ideju cauri ilgiem un smagiem kara un okupācijas gadiem. Izmantojot pirmo iespēju, 1990. gada 4. maijā mēs atjaunojām Latvijas neatkarību. 4. maija Neatkarības deklarācija mums atgādina, ka valsts ir ceļš, kas turpinās – to ikviens no mums stiprina ar katru darbu, katru lēmumu un katru dienu. Mūsu visu pienākums ir nodot Latviju nākamajām paaudzēm stiprāku, drošāku un vienotāku.”