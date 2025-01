Iedzīvotāji bažījas: vai siltā ziema nozīmē, ka vasarā mūs gaida "ērču armijas"? Pirmā manīta jau janvāra sākumā!

Uz jautājumu, vai tuvākajos gados varētu palielināties ērču skaits, kas pārnēsā slimības, entomologs atbild, ka to nevar prognozēt. "Ērces visus tos ierosinātājus saņem no savvaļas dzīvniekiem. Un tur ir tāda likumsakarība, ka jo vairāk savvaļas dzīvnieku, jo lielāka varbūtība, ka ērce iesūks tos ierosinātājus kopā ar asinīm. Mums Latvijā dzīvnieku ir daudz – stirnas, brieži, aļņi. It īpaši stirnas un brieži, jo pēdējos gados viņi ir diezgan savairojušies," norāda Spuņģis.