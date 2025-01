Rīgā šogad palielināti vairāki sociālie pabalsti...

1. saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā;

2. saņemt Dienas centra pakalpojumu bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem Rīgas iedzīvotājiem;

3. saņemt siltu maltīti kādā no četrām zupas virtuves atrašanās vietām Rīgā (silto ēdienu persona var saņemt, neuzrādot dokumentus un līdzņemšanai);

4. saņemt ēdināšanas pakalpojumu kādā no siltā ēdiena izsniegšanas vietām Rīgā (otro ēdienu persona var saņemt līdzņemšanai, uzrādot Rīdzinieka karti, kurā elektroniski ir ievadīta Rīgas Sociālā dienesta izziņa);

5. saņemt palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā;

6. lūgt bezmaksas juridisko palīdzību Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācijā;

7. no pašvaldības līdzekļiem tiek segtas ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas audzēkņiem, kuri Rīgas administratīvajā teritorijā apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas un vispārējo izglītības programmu, ja bērna ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, ģimene ir reģistrēta Rīgas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī uzrādot apliecību “Goda ģimene”.