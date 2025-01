Valsts uzņēmumiem enerģētikā varētu atcelt algu ierobežojumus

Ekonomikas ministrija, kuras pārziņā ir AS "Latvenergo" un ar to saistītā AS "Sadales tīkls", jau esot sagatavojusi attiecīgus dokumentus pārskatīšanai. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) norāda, ka jautājuma virzīšana Ministru kabinetā ir tuvāko nedēļu jautājums.