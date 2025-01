FOTO: Mākslas muzejā "Rīgas birža" atklāta ievērojama franču mākslinieka Bernāra Venē darbu izstāde

“Šīs formulas jeb “tēlus” es aizņemos no zinātnes grāmatām. Reizēm gadās, ka izvēlētajai figūrai pievienoju kādu vienādojumu, jo tas to papildina, taču to daru arī tāpēc, ka tādējādi samazinu noteiktu izvēlēto priekšmetu formālo aspektu un padaru tos sarežģītākus. Samazinot iespējamību tos tūlītēji interpretēt kā “skaistus attēlus”. Mani objekti tiek izvēlēti to novitātes, vizuālās oriģinalitātes dēļ. Un bieži vien to “atšķirīguma”, “distancētības” dēļ no visa, ko esmu iemācījies par mākslu. Matemātikas izmantošana manā praksē ir paredzēta, lai ieviestu citu realitāti. Tā ir valoda, kurai ir savas formālās īpatnības, sava organizācija, savi estētiskie noteikumi. Mani tajā interesē piedāvājuma bagātība, kas atbrīvota no stilistiskajiem ierobežojumiem, kuri raksturīgi mākslai, kas identificējas ar 20. gadsimta lielajiem vēsturiskajiem virzieniem,” saka Bernārs Venē.