Izstādē Jaunmoku pilī apskatāma vairāk nekā 200 ķemmju privātkolekcija

Izstāde nosaukta pēc rindiņas no Latviešu tautas dziesmas: "Dzeguzīt, dzeguzīt, atdod meitām suseklīt!" un tā apmeklētājiem sniegs iespēju izprast ķemmes kā vēsturiska, estētiska un praktiska objektu vērtību. Kolekcijā ietvertas vairāk nekā 150 ķemmes, kas atspoguļo dažādu laikmetu, stilu un materiālu izvēli. Ķemmes, kas ir vairāk nekā simts gadu vecas, ir izgatavotas no sudraba, rotātas ar gravējumiem un iniciāļiem, roku izšuvumiem, apgleznotām virsmām un kaltētiem augiem, kā arī ceļojumu ķemmes ar nesalaužamiem spoguļiem. Kolekcijā ietvertas ķemmes ne tikai no koka, metāla un plastmasas, bet arī no trauslās pirmās plastmasas, kas var plaisāt, atgādinot par šo materiālu vēsturi.