Dzīvojam viltus ziņu laikmetā: kā viena dzirkstele var aizdedzināt globālu skandālu

No savas kolēģes cenšas neatpalikt arī cita zvaigzne – Beyonce savas solo karjeras pirmsākumos apzināti izplatīja baumas par savu grūtniecību, tā nodrošinot savai personai maksimālu mediju uzmanību MTV balvu pasniegšanas ceremonijā. Tāpat viņas kontā arī viena no izsmalcinātākajām maldināšanas kampaņām, radot ilgstošu ažiotāžu ap savu jauno albumu, kurš rezultātā tā arī neiznāca, toties pēc kāda laika pēkšņi parādījās veikalu plauktos bez mazākās informācijas un reklāmas. To droši varētu saukt par operāciju Beyonce, jo tieši tāds bija ilgi nesagaidītā un necerēti izdotā albuma nosaukums.