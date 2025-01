Viesturs Zeps stāsta par plānoto īres dzīvokļu programmu Rīgā, zemo izmešu zonu un mājokļu problēmām

Pašlaik notiek analīze par visām pašvaldības kapitālsabiedrībām, kādas ir alternatīvas finansējuma piesaistei un to attīstībai. No "Rīgas namu pārvaldnieka" savukārt tiek sagaidīta aktīva loma māju siltināšanā, uzņemoties arī papildu aktivitātes un riskus. Jautājums ir, kā "Rīgas namu pārvaldnieku" attīstīt nākotnē - kur paliek parastā namu apsaimniekošanas funkcija un kas notiek ar siltināšanu? Viļņas gadījumā no kādreizējā pašvaldības namu apsaimniekošanas uzņēmuma tika nodalīta daļa, kura nodarbojās tieši ar māju siltināšanu un energoefektivitātes pasākumiem. Iespējams, tas ir viens no modeļiem, jo tad var izmantot namu apsaimniekošanas uzņēmuma resursu, lai piedāvātu ESKO pakalpojumus un paši uz sevi kā liela organizācija nedaudz paņemtu arī kredītriskus, līdz ar to ietu straujāk uz priekšu, jo cilvēkiem pašiem ir grūti vienoties.