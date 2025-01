Klāvs Vasks: Es aizeju ar augstu paceltu galvu...

" No 11.februāra es oficiāli atkāpšos no airBaltic padomes priekšsēdētājs amata.



Pēdējie 18 mēneši man ir bijuši kā traks brauciens amerikāņu kalniņos - viens, kas bija piepildīts ar panākumiem, vadot airBaltic uz veiksmīgu stratēģiskā investora piesaisti, kas plānojams noslēgsies tuvākajās nedēļās līdz mana amata atstāšanai, kā arī veicot mājas darbus, lai palīdzētu uzņēmumam sagatavoties nākotnes IPO procesam. Otrs, kas aizvadīts, cīnoties un pierādot airBaltic nozīmi Latvijas tautsaimniecībai, mēģinot lauzt politisko dienas kārtību, panākot pieejas maiņu svarīgu lēmumu pieņemšanā valstij svarīgu aktīvu attīstībai. Lai arī ar biznesa pusi mums gājis labi – atrasts investors, apstipirnāta uzņēmuma startēģija, visos rādītājos uzlabojušies uzņēmuma finanšu rezultāti, kā arī sakārtoti daudzi procesi ceļā uz privātā kapitāla piesaisti, tad ar otro nebūs ar ko padižoties, jo politiskā sistēma ir uzbūvēta uz vainīgo meklēšanu, atbildības neuzņemšanos un nepopulāru, bet ilgtermiņā vajadzīgu lēmumu nepieņemšanu un ignorēšanu. Neskatoties uz to, es aizeju ar augstu paceltu galvu par to, ko esam kopā sasnieguši un kas ļaus veiksmīgi doties uz priekšu, jo šis laiks man ir bijis kā intensīvs attīstības periods, kas stiprinājis mani gan profesionāli, gan personīgi.



Ļoti liels paldies padomes un uzņēmuma vadības komandai par viņu neticamo darbu līdz šim un par aizraujošo ceļojumu, kas vēl priekšā. Es esmu bijis un turpināšu būt dedzīgs atbalstītājs spēcīgam un augošam airBaltic - ne tikai tāpēc, ka tas ir viens no nedaudzajiem mūsu valsts stratēģiskajiem aktīviem, bet arī tāpēc, ka tas ir zīmols, kas ir pazīstams un apbrīnots tālu aiz mūsu robežām.



Īpašs paldies jāsaka Martinam Gausam, kurš atteicās padoties pat tad, kad daudzi cerēja viņu izmetam dvieli ringā un aizejam kā zaudētāju. Viņa enerģija un neatlaidība var kalpot par piemēru daudziem, īpaši zemē, kas ne vienmēr pienācīgi novērtē citu paveikto, kaut pašu paveikto būs grūti atrast.



Nodotot stafeti, es ceru, ka Latvijas valsts atradīs kandidātus, kuri ne tikai profesionāli, bet ar savu enerģijas un entuziasmu būs gatavi ziedoties šim darbam, bieži vien būt nesaprastiem, lai cīnītos ar vispārējo sabiedrības un politisko tuvredzību un vienaldzību, kad jāpieņem lēmumi, kas nonāks ziņu pirmajās lapās un soctīklu ekspertu viedokļu krustugunīs. Ceru, ka jaunā padome turpinās cīņu, lai spētu aizvest airBaltic līdz globālai finanšu skatuvei ar tādu pašu, ja ne lielāku apņēmību.



Ar nedaudz ironijas es saku ardievas savām ikdienas cīņām airBaltic. Jaunajiem šīs aviokompānijas sargātājiem, atcerieties – debesis nav robeža, kad tu jau lido virs tām."