Remigrācijas koordinatoru programmas ietvaros uz Rīgu un Pierīgu atgriezušies vairāk nekā 1600 cilvēku

Galvenokārt pērn atgriezušies no tādām Eiropas valstīm kā Lielbritānija, Vācija, Īrija, Zviedrija un Norvēģija. No tālākām valstīm pērn atgriezušies no Austrālijas, ASV, Jaunzēlandes, Gruzijas. Ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad pārcēlušies atpakaļ uz dzīvi Latvijā cilvēki no Krievijas.