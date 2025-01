Ziemas diennakts nometnē Rīgā bērniem no kara skartajām teritorijām Ukrainā būs iespēja psihoemocionāli rehabilitēties un atgūties no kara šausmām

“Šobrīd Krievijas nemitīgo agresijas aktu dēļ ukraiņu bērniem ir sarežģīts psihoemocionālais stāvoklis – daudzi bērni dzīvo pastāvīgās bailēs par sevi un saviem tuviniekiem. Ukraiņu bērniem brauciens uz nometni Latvijā var kļūt par īpaši svarīgu soli ceļā uz psihoemocionālo atveseļošanos. Šādos kara apstākļos, būšana drošā vidē kopā ar vienaudžiem no citām valstīm, jo īpaši no Latvijas, ļaus viņiem sajust atbalstu, rūpes un kaut uz mirkli atbrīvoties no nemierīgām domām par nākotni,” turpina Jurijs Zunde-Zakevičs