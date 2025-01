Aizvadītajā diennaktī Rēzeknes novadā ledū ielūzis un noslīcis cilvēks

Savukārt Rīgā, Ulbrokas ielā, plkst. 21 deviņu stāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas desmit kvadrātmetru platībā. No mājas kopumā evakuēti 50 cilvēki, kā arī izglābts kaķis. Darbu glābēji notikuma vietā noslēdza plkst.21.59. Pirms glābēju ierašanās no dzīvokļa pašu spēkiem evakuējušies divi cilvēki, no kuriem viens negadījumā cieta un nodots NMPD mediķiem. Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 41 izsaukumu: 13 - uz ugunsgrēku dzēšanu, 20 - uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi bija maldinājumi.