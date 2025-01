Ir īstenoti konkrēti pasākumi, lai veicinātu mobilitāti un uzlabotu pārvietošanās kvalitāti iedzīvotājiem ar invaliditāti.

Padomes darbības ietvaros vērtētas dažādas pārvadājumu jomas – ar autobusiem, vilcieniem, taksometriem, gaisa un ūdens transportu. Gada laikā būtiski uzlabojumi ieviesti vilcienu satiksmē. No pagājušā gada vidus ir noteikti vilcienu reisi ar atzīmētām pieturvietām, kurās pieejamas paaugstinātās platformas. Tas dod iespēju pasažieriem savlaicīgi plānot braucienus no stacijām, kurās nodrošināta ērta, vienlīmeņa iekāpšana un izkāpšana no jaunajiem elektrovilcieniem. Tāpat modernizētajās dzelzceļa stacijās ir nodrošināta audiovizuālā apziņošana par vilcienu kustību atbilstoši kustības reāllaika datiem.