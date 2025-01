Igors Bass: Pjotra Avena labdarības fonds atsāks darbību, līdzko tas būs iespējams

“Pēc tam kad Eiropas Savienības Vispārējā tiesa pērn pieņēma lēmumu par Pjotram Avenam noteikto sankciju atcelšanu, ES Padome viņam noteiktās turpmākās sankcijas pamatoja ar to, ka Avens ir nozīmīgs Krievijas uzņēmējs un maksā šai valstij nodokļus. Tā kā Avena kungs visus savus aktīvus Krievijā ir pārdevis un viņam tur absolūti nekas vairs nepieder, viņš nekādi vairs nekvalificējas kā liels Krievijas uzņēmējs. Par to ir informēta arī ES Padome,” uzsver Igors Bass. Pēc viņa vārdiem, pēdējais kritērijs, ko varēja izmantot sankciju noteikšanai, ir novērsts. “Redzēsim, ko lems ES Padome. Atzīt savas kļūdas ir raksturīgi stiprām politikām. Daudzi lieli Rietumu uzņēmumi līdz pat šai dienai strādā Krievijā, maksā tur lielus nodokļus, un nav dzirdēts, ka kādam no tiem tādēļ tiktu noteiktas sankcijas,” saka Igors Bass. Drīz būs zināms, ko par to teiks ES Tiesa, jo 11. decembrī tika skatīts pieteikums par Pjotra Avena turpmākās iekļaušanas ES sankciju sarakstā nepamatotību.