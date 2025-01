Apledojums Latgalē un Vidzemē apgrūtina braukšanu – iesaistītas ziemas tehnikas vienības

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejas posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, Daugavpils šosejas posmā no Jēkabpils līdz Paterniekiem, kā arī autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) posmā no Daugavpils līdz Rušeņicai un uz Daugavpils apvedceļa.