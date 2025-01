Valsts kontrole: Latvija riskē nesasniegt klimata un enerģētikas mērķus noteiktajā termiņā

“Bez finansējuma piesaistes NEKP mērķi nav sasniedzami. Ņemot vērā, ka no NEKP apstiprināšanas ir pagājuši jau četri gadi un līdz rezultātu sasniegšanai atlikuši seši, ir pēdējais brīdis izvirzīt prioritātes, kas ierobežotu laika un finanšu resursu apstākļos visvairāk sekmētu mērķu sasniegšanu, lai NEKP nepaliktu tikai vēlmju saraksta līmenī. Valsts budžeta resursi ir ierobežoti, savukārt pašreizējās aktivitātes nerada pārliecību, ka būs iespējams piesaistīt nepieciešamo investīciju apmēru no privātā sektora. Ja mērķi netiks sasniegti, Latvijai var tikt piemērotas ES sankcijas, kas neatbrīvos no saistībām, bet būs kā papildu slogs valsts budžetam,” piebilst M. Āboliņš.