Sprūds: NATO dalībvalstīm ir jāpalielina savi ieguldījumi aizsardzībā, jo ar 2% no IKP vairs nav pietiekami

Vizītes laikā aizsardzības ministrs apmeklēja arī Nīderlandes parlamentu, kur tikās ar parlamenta apakšpalātas Ārlietu, Aizsardzības un Eiropas lietu komisiju deputātiem. Tikšanās laikā amatpersonas apsprieda drošības situāciju reģionā, kā arī jautājumus, kas saistīti ar šovasar gaidāmo NATO samitu Hāgā. Sprūds uzsvēra, ka NATO dalībvalstīm ir jāpalielina savi ieguldījumi aizsardzībā, ar 2% no IKP vairs nav pietiekami. Ministrs atgādināja, ka jau tagad Baltijas valstis iegulda aizsardzībā vairāk nekā 3% no IKP un informēja, ka Latvijā sākusies diskusija par aizsardzības budžeta palielināšanu līdz 4% no IKP. Tāpat ir jāstiprina militārā industrija un jānodrošina tāda likumdošana, kas stimulē aizsardzības industrijas attīstību.