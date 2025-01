Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kucina: kādas “sāpes” ir Latvijas sabiedrībā, tādus jautājumus mēs risinām

Vēl viena lieta, ko esmu pamanījusi un piedāvāšu uzlabot, ir ne tikai spriedumu skaidrošana, bet pašas tiesas darba, uzdevumu un kompetences skaidrošana – kāda ir tiesas loma valstī, kādas ir citu institūciju lomas, lai sabiedrība, īpaši jaunieši, apzinās ko katra institūcija valstī var viņiem dot, kāpēc tā ir nepieciešama. Kāpēc esam nonākuši pie šādas atziņas? Jau divus gadus pēc kārtas esam iesaistījušies Muzeju naktī, kad tiesa bija atvērta sabiedrībai. Arī personīgi pati piedalījos un sarunājos ar tiesas apmeklētājiem. No apmeklētājiem pēc tam dzirdējām, ka tādā veidā tika lauzts priekštats, stereotips, ka tiesa ir kā tiesību templis, kuru cilvēki no iekšienes nevar iepazīt. Skaidrojot tiesas darbu, no jautājumiem sapratu, ka cilvēki grib zināt plašāk, piemēram, ko dara Ministru kabinets, ko Saeima, kādus jautājumus skata citas Latvijas tiesas, ko Satversmes tiesa dod sabiedrībai demokrātiskā tiesiskā valstī. Manuprāt, šāds skaidrojošais darbs ir jāturpina vēl aktīvāk. Mūsdienu jauniešu paaudze ir piedzīvojusi vairākas krīzes, tostarp Covid krīzi, ir liecinieki karam Ukrainā, un līdz ar to viņiem rodas vērtību jautājumi ne tikai no mācību satura, kas tiek pasniegts skolās, bet arī no dzīves notikumiem: kas notiek ar Latvijas drošību, stabilitāti, ilgtspēju. Šie jautājumi noteikti ir mūsu dienaskārtībā sarunās ar jauniešiem. Es vēlētos, lai mūsu jaunieši kļūtu par Satversmes vērtību vēstnešiem savā vidū, savā paaudzē, jo Satversme ir arī viņu kompass nākotnei.