Latvijas armija ierindota 99. vietā pasaulē...

Uz šādām un līdzīgām dīvainībām norāda daudzi eksperti, uzsverot, ka ticamības procents šim reitingam nav augsts, turklāt arī nav īsti skaidrs, cik un kādi speciālisti iesaistījušies to veidošanā. Cik zināms, sākotnēji tas vispār bija viens amerikāņu blogeris, taču nav izslēgts, ka tagad reitinga izstrādei piesaistīti lielāki resursi. Katrā ziņā ar reklāmu šim projektam viss ir kārtībā, jo uz to mēdz atsaukties pat tādi nopietni mediji kā "Forbes" un "Newsweek". Zīmīgi, ka šo reitingu iecienījuši Krievijas mediji un tiek pat uzskatīts, ka mantru par "pasaules otrā armija" tie ņēmuši tieši no šī topa. Taču, lai cik strīdīgs būtu reitinga pozīciju izkārtojums, tā datu bāzi var izmantot kā noderīgu uzziņu avotu par tās vai citas valsts militāro potenciālu.