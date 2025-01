Par plašā nelegālo cigarešu izplatīšanas tīkla vadītāju uzskata pazīstamu Latgales uzņēmēju: “Pierādījumu vairāk nekā vajag”

Kuras personas figurē jaunajā policijas kriminālprocesā, netiek atklāts. “Es varu apstiprināt to, ka, ja jūs runājat par to personu, kas no pagājušā gada vasaras ir apcietinājumā un mēs veicam izmeklēšanu, ka šī persona ir iesaistīta vairākos kriminālprocesos,” atzīmē ģenerālprokurors Juris Stukāns. Viņš atzīmē, ka saistībā ar pēdējā kriminālprocesā, par ko publiski tika paziņots, “pierādījumu vairāk nekā vajag”.